Polizei Eschwege

POL-ESW: Metalldiebstahl

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Von einem Firmengelände in der Ladestraße in Neu-Eichenberg-Bahnhof wurden in der vergangenen Nacht ca. 850 Kilogramm Buntmetall und Kabelschrott entwendet. Über eine ca. zwei Meter hohe Mauer gelangten die Täter auf das Gelände, wo ca. 150 Kilogramm Kupfer, ca. 200 Kilogramm Messing (überwiegend Wasserhähne) und ca. 500 kg Kabelschrott abtransportiert und entwendet wurde. Zum Abtransport wurde ein dafür geeignetes Fahrzeug auf der Südseite des Geländes, unweit der Mauer abgestellt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2.800 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell