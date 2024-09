Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.09.2024 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Einen nur kurzzeitig aus den Augen gelassenen und unzureichend gesicherten grauen Mercedes nutzten unbekannte Täter am Mittwoch gegen 10.00 Uhr aus, um vom Beifahrersitz des Autos eines eine Geldbörse und eine Dokumentenmappe zu stehlen. Wie die Beamten aus Eschwege berichten, soll sich die Tat in der Forstgasse ereignet haben, wo der Mercedes (V-Klasse) vor einer Gaststätte abgestellt war. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannte richten Sachschaden bei Einbruchsversuch an; Polizei sucht Zeugen

Wie die Beamten aus Hessisch Lichtenau berichten, haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Siegershäuser Straße in Hessisch Lichtenau einzubrechen. Dazu wollten die Täter die Hauseingangstür aufhebeln, was aber nicht gelang. Verursacht haben die Täter jedoch einen Schaden an der Tür und dem Türrahmen. Dieser beläuft sich auf 250 Euro. Festgestellt wurde der Vorfall am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Geldbörse bei Einbruch in Gaststätte geklaut; Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen ist bei der Polizei in Witzenhausen ein Einbruch in eine Gaststätte angezeigt worden. Geklaut wurde eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Wie die Beamten der Polizei Witzenhausen berichten, sind Unbekannte am frühen Mittwochmorgen nach Kneipenschluss zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten der Gaststätte "Rotes Haus" am Markt eingedrungen und nahmen eine dort befindliche Geldbörse mit Bargeld an sich. Die Polizei hat in dem Fall Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet jetzt um Hinweise unter 05542/9304-0.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten; beide Autos wirtschaftlicher Totalschaden

Die Beamten der Polizei Witzenhausen mussten am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf die B 80 zwischen Witzenhausen und der Einmündung zur B 27 ausrücken. Gegen 12.30 Uhr wollte ein 93-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen von Unterrieden kommend nach links auf die B 80 in Richtung Witzenhausen einbiegen. Dabei übersah der Senior eine ebenfalls aus Witzenhausen stammende 29-jährige Autofahrerin, die auf der B 80 von links aus Richtung Witzenhausen kommend, in Richtung B 27 unterwegs war und stieß mit dieser zusammen. An die Einsatzstelle wurde neben der Polizei auch der Rettungsdienst entsandt, der die ärztliche Versorgung der beiden Autofahrer vor Ort übernahm und beide anschließend in ein Krankenhaus brachte. Die Straßenmeisterei wurde ebenfalls hinzugezogen, da bei dem Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren und daher eine Reinigung der Fahrbahn erfolgen musste. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, weshalb es während der Unfallaufnahme auch zu Behinderungen für den fließenden Verkehr kam. Der Sachschaden mit zwei Pkw mit wirtschaftlichem Totalschaden liegt im 5-stelligen Bereich.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell