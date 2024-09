POL-ESW: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Polizei Eschwege

Zwei Leichtverletzte und 15.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am gestrigen Nachmittag in Eltmannshausen ereignet hat. Um 15:09 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Neuruppin mit einem Pkw die Soodener Straße (B 27) in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In Höhe Haus-Nummer 18 beabsichtigte er nach links auf ein Grundstück abzubiegen und bremste sein Fahrzeug entsprechend ab. Dies bemerkte eine nachfolgende 45-Jährige aus Goslar zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zwischen 15:30 Uhr und 15:50 Uhr wurde die Bundesstraße zudem kurzfristig voll gesperrt. Weiterhin im Einsatz war die Feuerwehr.

