POL-ESW: Pressebericht vom 17.06.24 (2)

Gegen Brücke gefahren

Um 16:39 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 63-Jähriger aus Sontra mit einem Tieflader, auf dem ein Bagger geladen war, die B 27 im Bereich des sogenannten "Weidenhäuser Kreuz". Beim Durchfahren der dortigen Brücke ( B 249) blieb der aufgeladene Bagger unter der Brücke "hängen", so dass eine Weiterfahrt zunächst nicht möglich war. Um diese zu ermöglichen, ließ man die Luft aus den Reifen des Baggers raus, was jedoch nicht gleich zum gewünschten Erfolg führte. Ca. zwei Stunden später konnte die Verkehrsbehinderung dann aufgelöst werden, nachdem auch aus den Reifen des Anhängers Luft abgelassen wurde. Zudem konnte der Greifarm des Baggers über das Hydrauliksystem noch etwas abgesenkt werden. Insgesamt entstand geringer Sachschaden am Bagger und der Brücke, deren Statik von den zuständigen Behörden zeitnah geprüft werden soll. Im Einsatz war zudem die Straßenmeisterei, da Hydrauliköl ausgelaufen war.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Reichensächser Straße in Eschwege wurde am gestrigen Montag ein vorbeifahrender Pkw beschädigt. Um 17:50 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw stadtauswärts. Beim Vorbeifahren an einem Passanten schlug dieser mit der Hand gegen den rechten Außenspiegel des Autos, welcher dadurch beschädigt wurde. Der Tatverdächtige, der in Richtung der Esso-Tankstelle davonrannte, kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. Mitte 20 Jahre alt mit braun-blonden Haaren. Bekleidet war dieser mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pullover. Hinweise: 05651/9250.

