POL-ESW: Mehrere "Schockanrufe" im WMK; Polizei warnt vor der betrügerischen Masche und gibt Tipps

Wie die Polizei in Eschwege mitteilt, erreichen die Beamten dort aktuell mehrere betrügerische Anrufe. In kurzer Zeit haben die unbekannten Telefonbetrüger mehrfach versucht, ihre Opfer mittels der sog. "Schockanrufmasche" zu betrügen. Die Anrufe gingen u.a. in Eschwege und Meißner ein, aber auch in Neu-Eichenberg war ein Anruf zu verzeichnen. Gegebenenfalls sind auch andere Örtlichkeiten betroffen.

Die Betrüger geben in den Telefonaten u.a. vor, von der Polizei oder Strafverfolgungsbehörde zu sein und dass die Opfer einen nahen Familienangehörigen nach einem schweren Verkehrsunfall nur mittels einer hohen Kautionszahlung vor einer Haft bewahren können. Glücklicherweise erkannten bislang alle Opfer die Masche und es kam noch zu keinem schädigenden Ereignis.

Tipps zur Betrugsmasche:

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

-In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

-Übergeben sie niemals Geld/Wertgegenständen an fremde Personen.

-Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: über die jeweilige Amtsleitung oder per Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

