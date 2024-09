Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.09.2024 -Verkehrsunfälle-

Polizei Sontra

Beim Überholen Anhänger gestreift; Schaden 1000 Euro

Ein Sachschaden von 1000 Euro entstand am Freitagmorgen auf der L 3251 zwischen Neustädt und Wommen. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Eisenach überholte gegen 08.54 Uhr in Fahrtrichtung Wommen einen vorausfahren Traktor samt Anhänger, der von einem 39-Jährigen aus Herleshausen gefahren wurde. Dabei streifte der Autofahrer den Anhänger. Beschädigt wurde bei dem Unfall lediglich der Pkw mit einem Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Pkw weicht Begegnungsverkehr aus und prallt gegen Baum; Auto war nicht zugelassen

Zu einem Unfall mit Totalschaden an einem Pkw kam es am Freitagmorgen um 08.44 Uhr zwischen Neuseesen und Unterrieden. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen befuhr zur Unfallzeit die Straße "Im Bebenroth" aus Neuseesen kommend, in Richtung B 27. Ihm entgegen kam eine 30-jährige Autofahrerin aus Gerbershausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schnitt der 23-Jährige eine Kurve und kam beim Ausweichen des entgegenkommenden Autos von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte. Am Auto des 23-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wie die Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme feststellte, war der Pkw des 23-Jährigen nicht zugelassen und mit anderen Kennzeichen versehen, so dass u.a. Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Verstoß gg. das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet wurden.

