POL-ESW: Pressebericht 13.09.2024

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen kam es in der Ortslage von Vockerode zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Einer der Beteiligten fuhr davon, so dass die Polizei Eschwege deswegen Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen hat. Gegen 05.35 Uhr befuhr ein aus der Gemeinde Meissner Stammender 52-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße K 41 von Wolfterode kommend in Richtung Schwalbenthaler Straße (L 3241). In der Gegenrichtung, aus Richtung Germeröder Straße kommend, war ein vmtl. weißer Pkw unterwegs, der im Vorbeifahren am Wagen des 52-Jährigen dessen linken Außenspiegel beschädigte (Schaden 200 Euro), seine Fahrt dann aber unverändert fortsetzte. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

In der Feldgemarkung von Waldkappel Bischhausen/Oetmannshausen ist ein aus Arnsberg stammender 41-Jähriger von einem nicht angeleinten Hund in die Wade gebissen und verletzt worden. Der Mann brachte den Vorfall, der sich am Donnerstag um kurz vor 14.00 Uhr ereignete, zur Anzeige. Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 63-jährigen Hundehalter aus Eschwege wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung; unbefugter Gebrauch eines Fahrrads

Zwei noch unbekannte Täter haben am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr unbefugt ein Fahrrad aus der Fahrradgarage am Stadtbahnhof genommen und sind damit auf dem Bahnhofsgelände umhergefahren. Im Zuge dessen beschädigten die beiden Unbekannten zudem den Hinterreifen (Schaden 40 Euro). Anschließend ließen die beiden Täter das Rad zurück und liefen davon. Eine Streife der Eschweger Polizei wurde dann hinzugerufen und hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs aufgenommen. Die Ermittlungen zu den beiden Tatverdächtigen, die von mehreren Zeugen bei der Tat beobachtet wurden, dauern an.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag (09.09.24) 12.00 Uhr und Mittwoch (11.09.24) 18.00 Uhr ist in der Straße "Niederstadt" in Sontra ein silberner VW Golf Plus von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Golf stand zur fraglichen Zeit linksseitig auf einem Parkstreifen, die Beschädigung befindet sich an der rechten vorderen Fahrzeugseite und wird auf 600 Euro beziffert. Vermutlich ist das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken eines anderen Autos beschädigt worden. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Wildunfälle

Zwischen Uengsterode und Laudenbach (L 3238) ist ein 90-jähriger Autofahrer aus Großalmerode am Donnerstag gegen 10.00 Uhr mit einem Fuchs kollidiert. Dabei entstand am Auto des Seniors ein Schaden von 500 Euro. Das Tier verendete am Unfallort.

Am Donnerstagabend kollidierte ein 50-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen gegen 20.30 Uhr mit zwei Rehen, die anschließend davonliefen. Der Schaden am Auto des 50-Jährigen wird auf 500 Euro beziffert. Ereignet hat sich der Unfall auf der L 3238 zwischen Walburg und Velmeden.

Diebstahl von Pedelec; Polizei sucht Zeugen

Ein hochwertiges E-Bike (Pedelec) im Wert von rund 5000 Euro haben Unbekannte von einem Privatgrundstück in Unterrieden in der Straße "Im Rosenwinkel" geklaut. Das rot-braune Rad der Marke Haibike (Modell: AllMtn 2) war mit einem Schloss gesichert im Garten abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 05.45 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

