Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Aurich - Autofahrer gesucht

Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer gesucht

Nach einem zunächst einvernehmlich geklärten Verkehrsunfall wird ein unbekannter Unfallbeteiligter gesucht. Der gesuchte Autofahrer war am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der Emder Straße in Richtung Südbrookmerland unterwegs und bog dort nach links auf den Parkplatz eines Discounters ab. Hierbei missachtete er ersten Erkenntnissen zu Folge die Vorfahrt eines 18-jährigen Radfahrers, der auf dem Radweg entlang der Emder Straße in gleiche Richtung fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Da beide Unfallbeteiligten zunächst unverletzt blieben, verzichteten beide auf einen Personalienaustausch. Erst später stellte der 18-Jährige körperliche Schmerzen fest, sodass nachträglich die Personalien des Autofahrers benötigt werden. Der unfallbeteiligte Autofahrer wird daher nun gebeten, sich bei der Polizei in Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwochmorgen gegen 7.05 Uhr kam es auf der Hohen Gaste in Norden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin und einem flüchtigen Autofahrer. Ersten Erkenntnissen zu Folge war die 20-jährige Radfahrerin auf der Hohen Gaste in Richtung Norden unterwegs als ein Auto aus dem Westgaster Weg nach rechts auf die Hohe Gaste einbog. Das Auto, ein schwarzer Kombi, dessen Kreiskennung mit "S" beginnt, war offenbar zu schnell unterwegs und drängte die Radfahrerin von der Straße. Hierbei stützte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Personen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 049431 9210.

