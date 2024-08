POL-AUR: Aurich - Vermisster Junge gefunden

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Ohne Führerschein unterwegs Polizisten haben am Mittwoch einen Autofahrer in Wittmund angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle auf der Carolinensieler Straße stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

