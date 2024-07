Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerrechtlich betreten- Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 05. Juli, und heute, 03.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen auf das Gelände eines Lieferanten für Speisen in der Straße "Zum Rieth" in Griesheim. In der weiteren Folge drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde kein Beutegut erlangt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0174798/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell