LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Arnstadt (ots) - In eine Bäckereifiliale in der Angelhäuser Straße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Dabei verursachten der oder die Täter einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Offenbar durchsuchten der oder die Unbekannten den Innenraum, entwendet wurde allerdings nichts. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 06. Juni, 18.30 Uhr und heute Morgen, 03.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

