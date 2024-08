Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Zeugen nach Unfallflucht gesucht/Aurich - Spiegel abgefahren/Großefehn - Unfall mit leichtverletzter Person/Großefehn - Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Südbrookmerland. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Moordorfer Straße und beabsichtigte nach rechts in den Grünen Weg abzubiegen. Als der Fahrer wendete, um doch in Richtung Moorweg zu fahren, touchierte er einen 51-jährigen Fahrradfahrer, der die Fahrbahn überqueren wollte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Moorweg fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und den Fahrer eines dunkelgrauen Transporters. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

Aurich - Spiegel abgefahren

In Aurich hat es eine Unfallflucht gegeben. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf einem Anwohnerparkplatz in der Von-Bodelschwingh-Straße gegen den Beifahrerspiegel eines grauen VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Unfall mit leichtverletzter Person

In Großefehn kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 11.20 Uhr auf der Kanalstraße Süd in Richtung Ottermeerstraße. Als er nach links in die Ottermeerstraße einbiegen wollte, übersah er eine 30-jährige entgegenkommende Seat-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, wich die Autofahrerin aus und prallte gegen eine Hecke. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Großefehn - Unfall

Am Mittwoch hat es einen Unfall in Großefehn gegeben. Gegen 14 Uhr fuhr ein 80-jähriger Citroen-Fahrer auf der Auricher Landstraße in Richtung Aurich. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er, aufgrund eines medizinischen Notfalls, über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

