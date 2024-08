Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Führerschein unterwegs

Polizisten haben am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr einen Kleinkraftrad-Fahrer in Norden angehalten. Während der Kontrolle auf der Bundesstraße sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Wiesmoor - Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrerin

Am Dienstag hat es einen Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Auto gegeben. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 15-jährige Radfahrerin gegen 7.35 Uhr Uhr auf dem Radweg entlang des Amaryllisweg in Richtung Wittmunder Straße. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr zeitgleich mit einem VW UP! auf dem Amaryllisweg in Richtung des Rotenburger Wegs und beabsichtige, nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Großefehn - Unfallflucht

In Großefehn hat es am Dienstag eine Unfallflucht gegeben. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr zwischen 17.30 und 17.50 Uhr mit einem Dodge Grand Caravan auf der Leerer Landstraße in Richtung der Timmler Straße. In Höhe der dortigen Fahrbahnverengung erzwingt er sich ersten Erkenntnissen zu Folge trotz des in der Verengung befindlichen Gegenverkehrs seinen Vorrang und kollidiert hierbei mit dem Fahrzeug eines 36-jährigen Mannes, der mit seinem Jaguar Land Rover die Verengung passierte. Anschließend soll der der unbekannte Autofahrer den 36-Jährigen beleidigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

