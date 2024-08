Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Geldbörse aus Wohnhaus gestohlen/Norden - Zeugen nach Hundediebstahl gesucht/Norden - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Geldbörse aus Wohnhaus gestohlen

Unbekannte Täter haben sich am Montag unerlaubt Zutritt zu einem Haus in Hage verschafft. Die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment, betraten das Wohnhaus in der Straße Charlottenplatz und entwendeten eine Geldbörse. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 11 Uhr bis 13.30 Uhr. Zeugen, die auffällige Personen oder besondere Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931 9210.

Norden - Zeugen nach Hundediebstahl gesucht

Am Montagabend hat ein unbekannter Täter in Norden einen Hund gestohlen. Eine männliche Person nahm den braunen Königspudel, welcher vor einem Supermarkt in der Straße Am Markt angeleint war, an sich und flüchtete. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr. Einige Stunden später konnte der Hund wohlbehalten in einem Gebüsch nahe des Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platzes aufgefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter beobachtet haben oder Hinweise geben können. Er wird beschrieben als ungefähr 1.80 Meter groß mit blonden Haaren. Er trug ein weißes Shirt, eine helle Hose und schwarze Schuhe. Täterhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Auto zerkratzt

In Norden haben unbekannte Täter ein Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten in der Badestraße die Fahrerseite eines weißen Fiat 500. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 05.08.2024 bis zum 11.08.2024. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

