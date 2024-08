Hemer (ots) - Gegen 20:30 Uhr kam es gestern an der Ostenschlahstraße zu einem handfesten Streit zwischen zwei Hemeranern. Der genaue Tatablauf wird derzeit ermittelt, die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen. Nach jetzigen Informationen gerieten ein 68 und ein 50 Jahre alter Mann auf dem Garagenhof in einen verbalen Streit, man kennt sich persönlich. Im Zuge dessen kam es zu einem Gerangel in der Garage des 68-Jährigen, ...

