Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefährliche Körperverletzung im Garagenhof

Hemer (ots)

Gegen 20:30 Uhr kam es gestern an der Ostenschlahstraße zu einem handfesten Streit zwischen zwei Hemeranern. Der genaue Tatablauf wird derzeit ermittelt, die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen. Nach jetzigen Informationen gerieten ein 68 und ein 50 Jahre alter Mann auf dem Garagenhof in einen verbalen Streit, man kennt sich persönlich. Im Zuge dessen kam es zu einem Gerangel in der Garage des 68-Jährigen, dabei hielt er ein Messer in der Hand vor sich. Der 50 Jährige war dem 68-Jährigen sehr nahe gekommen und wurde in der Streitsituation durch das Messer verletzt. Er wird derzeit im Krankenhaus versorgt, es besteht und bestand keine Lebensgefahr. Der 68-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371 9199 5113 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell