POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Kierspe (ots) - Heute haben sich in Kierspe zwei Unfälle ereignet, bei denen Personen schwer verletzt worden sind. Um 13:27 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall an der B54 in Kierspe zwischen der Kölner Straße und dem Bereich Kierspe-Bollwerk. Nach den jetzigen Informationen befuhr ein 60 Jahre alter Meinerzhagener mit seinem Pkw die B54 in ...

mehr