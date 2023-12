POL-VER: +Brand eines Sicherungskastens++Schneeklumpen auf Pkw geworfen++Mehrere Glätteunfälle++Diebstahl aus Gartenhütte++Leichtverletzte Person nach Glätteunfall+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+Brand eines Sicherungskastens+ Oyten. Am Dienstagnachmittag geriet in der Straße Brammer in einer Scheune ein Sicherungskasten in Brand. Durch einen Anwohner konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Diese entfernten nur noch die Hauptsicherungen. An der Scheune entstand kein Schaden. Die genaue Brandursache ist bislang ungeklärt, die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

+Schneeklumpen auf Pkw geworfen+ Verden. Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Lindhooper Straße im Bereich der Fußgängerbrücke vom Holzmarkt zur Ulanstraße durch bislang unbekannte Täter zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der 36-Jährige Fahrer eines VW fuhr unter der Fußgängerbrücke entlang, als ein Schneeklumpen von der Brücke auf die das Fahrzeug fiel. Die unbekannten Täter warfen diesen von der Brücke. An dem VW wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Unfall bei Schneeglätte+ Verden. Dienstagmorgen um 06 Uhr kam es auf der Straße Dovemühlen zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Der 40-jähirge Fahrer eines Opel geriet bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und blieb am Fahrbahnrand auf der Fahrzeugseite liegen. Ein Abschlepper musste den Pkw bergen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

+Bei Schneeglätte von Fahrbahn abgekommen+ Kirchlinteln. Am Dienstagmorgen landete in der Langen Straße eine 22-Jähriger mit ihrem Mitsubishi auf einem angrenzenden Feld. Die 22-Jährige befuhr die K22 in Richtung Kirchlinteln und kam bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Sie überquerte einen Straßengraben und kam auf dem Feld zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro beziffert.

Landkreis Osterholz

+Diebstahl aus Gartenhütte+ Ritterhude. Im Zeitraum von Donnerstag den 30. November 20 Uhr bis Montag 09 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenhütte in der St.-Magnus-Straße ein. Dafür öffneten sie gewaltsam eine Tür. Sie entwendeten Lautsprecher und ein Mischpult. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise haben, werden gebeten sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 zu melden.

+Leichtverletzte Person nach Glätteunfall+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße im Ortsteil Scharmbeckstotel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines VW beabsichtigte an einer Kreuzung abbiegen. Vor ihm befand sich ein 31-jähriger Fahrer eines Seat. Der 21-Jährige kam aufgrund der Glätte nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Seat auf. Die 52 Jahre alte Beifahrerin in dem VW wurde leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell