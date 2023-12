Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Leergut entwendet++Zeugen nach Unfallflucht gesucht++Bei Unfall überschlagen++Diebstahl aus Lagerhalle++Einbruch in Bauernhaus++Brand eines Schornsteins++Zwei Leichtverletzte nach Unfall mit RTW+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Leergut entwendet+ Achim/Uphusen. In der Zeit von Freitagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 07.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Theodor-Barth-Straße. Von dort entwendeten sie über 100 Kisten mit Leergut. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Zeugen nach Unfallflucht gesucht+ Oyten. Am Montag zwischen 08 und 09 Uhr kam es in der Königsberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug. Der bislang unbekannte Unfallverursacher wendete sein Fahrzeug auf einer Grünfläche in Höhe des Steinkampwegs. Dabei stieß er gegen einen Verteilerkasten und einen Gartenzaun. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf 1100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer der Polizei Oyten unter 04207-911060 mitzuteilen.

+Bei Unfall überschlagen+ Kirchlinteln. Am Montagabend gegen 22 Uhr ereignete sich auf der L171 ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Ersten Informationen zufolge wich der 20-jährige Fahrer eines Dacia einem Reh aus, welches die Fahrbahn der Hauptstraße kreuzte. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem Graben zum Liegen. Das Fahrzeug musste im Anschluss aus dem Graben geborgen werden. Der 20-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diebstahl aus Lagerhalle+ Osterholz-Scharmbeck. Am Wochenende, von Freitag 13 Uhr bis Montag 06 Uhr, kam es in der Bremerhavener Straße zu einem Einbruch auf einem Firmengelände. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang ins Innere der Produktions- und Lagerhalle. Von dort entwendeten sie mehrere Arbeitsgeräte. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt. Zeugen, die Hinweise oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Einbruch in Bauernhaus+ Lilienthal. In der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Montag 12.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in der Straße Niederende ein. Über eine offene Scheune gelangten sie in das Gebäude und öffneten unter Gewaltanwendung eine Tür zum Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten aus dem Keller verschiedene Arbeitsgeräte. Die unbekannten Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Brand eines Schornsteins+ Hambergen/Vollersode. Am Montagabend, um 19 Uhr, kam es in der Vollersoder Straße in einem Mehrparteienhaus zu einem Schornsteinbrand. Verletzt wurde dabei niemand. Anwohner bemerkten Brandgeruch und sahen Funken aus dem Schornstein kommen. Sie informierten die Feuerwehr. Diese musste im Rahmen der Löscharbeiten an dem Schornstein in einer Wohnung den Boden und die Wand teilweise öffnen. In einer Nachbarwohnung kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

+Zwei Leichtverletzte nach Unfall mit Rettungswagen+ Schwanewede. Am Montagmorgen kam es in der Ostlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem VW. Zwei Personen von der Besatzung verletzten sich dabei leicht. Der Rettungswagen war auf der Ostlandstraße in Richtung Molkereiweg unterwegs. Im hinteren Teil des Fahrzeuges behandelten die 22 und 45 Jahre alten Angehörigen des Rettungsdienstes einen Patienten. Ersten Informationen zufolge fuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW vor dem Rettungswagen in eine Lücke am Fahrbahnrand und der 47-jährige Fahrer des Rettungswagens wollte an ihr vorbeifahren. Als sie plötzlich wieder aus der Lücke fuhr, musste der 47-Jährige abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 22-Jährige und der 45-Jährige stürzen im Rettungswagen und verletzten sich leicht. Sie mussten von einer weiteren Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell