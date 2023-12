POL-VER: Erinnerung zur Vortragsveranstaltung "Einbruchschutz für private Wohnungen und Wohnhäuser"

LK Verden/LK Osterholz (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus. Kirchlinteln. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Freitag zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Ludwigslust und durchsuchte dieses nach möglichen Diebesgut. Anschließend verließen diese den Tatort in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden. ...

