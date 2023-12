Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Täterfestnahme bei Diebstahl++In Wohnhaus eingestiegen++Einbruch in Pkw++Zigarettenautomaten beschädigt++In Graben gerutscht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Täterfestnahme bei Diebstahl+ Verden. Am Sonntagabend kam es im Ortsteil Borstel nach einem möglichen Einschleichdiebstahl zu der Festnahme eines Jugendlichen aus Verden. Ersten Informationen zufolge verschaffte sich der Jugendliche auf bislang unbekannte Weise Zugang in das Wohnhaus eines lebensälteren Bewohners in der Straße Am Loh. Aufmerksame Nachbarn bemerkten, dass der Bewohner um Hilfe rief und sahen den mutmaßlichen Täter in dem Haus. Sie riefen die Polizei, da sie einen Überfall auf ihren Nachbarn vermuteten. Durch das vorbildliche Verhalten der Nachbarn konnte die Polizei das Haus sofort umstellen. Als der Täter die Polizei bemerkte, versuchte er zu flüchten. Durch die Beamten konnte er noch in dem Haus festgenommen werden. Die eingeleiteten Maßnahmen gegen den Jugendlichen dauern aktuell noch an. Der lebensältere Bewohner wurde nicht verletzt, der Rettungsdienst vor Ort kümmerte sich vorsorglich um ihn. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere bislang unbekannte Täter an der Tat beteiligt sind. Die Polizei Verden hat die dazu Ermittlungen aufgenommen. Anwohner und Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, auch wenn diese bereits einige Tage zuvor gemacht wurden, der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+In Wohnhaus eingestiegen+ Verden. Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Sonntag 15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein eine Wohnhaus in der Strukturstraße ein. Auf der Rückseite des Wohnhauses öffneten sie gewaltsam ein Fenster und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Räume. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen die etwas Verdächtigtes beobachtet oder Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Pkw+ Lilienthal. Am Sonntagnachmittag, in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:35 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in einen Pkw, welcher am Friedhof an der Straße zur Mittelwiese abgestellt war. Die unbekannten Täter beschädigten die Scheibe eines VW und entwendeten eine Handtasche. In dieser befanden sich Ausweisdokumente, Schlüssel und Bargeld. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04291-3070 mitzuteilen.

+Zigarettenautomaten beschädigt+ Schwanewede. Am Sonntagabend, um 22:43 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Beckedorfer Heide. Sie ließen einen Feuerwerkskörper explodieren und verursachten an dem Automaten einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. Nach ersten Informationen wurde aus dem Automaten nichts entwendet. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04291-3070 gemeldet werden.

+In Graben gerutscht+ Holste. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr kam es in der Landrat-Christian-Evers-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem sich eine Person leicht verletzte. Eine 27-jährige Fahrerin eines Skoda wollte von einer Seitenstraße auf die K23 einbiegen. An der Einmündung kam sie nicht rechtzeitig zum Stehen und rutschte in den Seitengraben. An dem Skoda waren noch Sommerreifen montiert. Die 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst aus dem Graben geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert.

