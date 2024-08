Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressemeldung zu zwei Unfällen mit schwer verletzten Personen in Kierspe

Kierspe (ots)

Heute haben sich in Kierspe zwei Unfälle ereignet, bei denen Personen schwer verletzt worden sind.

Um 13:27 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall an der B54 in Kierspe zwischen der Kölner Straße und dem Bereich Kierspe-Bollwerk. Nach den jetzigen Informationen befuhr ein 60 Jahre alter Meinerzhagener mit seinem Pkw die B54 in Richtung Kierspe. Nach ersten Zeugenangaben kam er dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, dieser wurde durch einen 46 Jahre alten Bochumer geführt. Durch den Aufprall wurde der Meinerzhagener schwer verletzt. Der Lkw geriet nach dem Aufprall ebenfalls in die Gegenspur, dort kollidierte der Lkw mit einem weiteren Pkw, der in Richtung Kierspe unterwegs war. Der 33 Jahre alte Fahrzeugführer des Pkw aus Lüdenscheid wurde schwer verletzt. Zudem wurde ein weiterer Pkw, der in Richtung Kierspe unterwegs war, durch Fahrzeugteile beschädigt. Der 19 Jahre alte Fahrer aus Halver blieb dabei unverletzt. Derzeit ist ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam vor Ort und ermittelt, die Arbeiten dauern an und die Straße bleibt gesperrt. Fahrzeuge werden im weiteren Verlauf abgeschleppt.

Gegen 14:56 wurde zudem ein Unfall an der Höherstraße in Kierspe gemeldet. Hier geriet ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer aus Kierspe aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn. Er kollidierte mit einem Baum neben der Fahrbahn und wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Auch hier wird die Unfallörtlichkeit derzeit durch ein Unfallaufnahmeteam untersucht. Es ist mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (lubo)

