BPOLD FRA: Neue Staatsangehörigkeit bringt nichts - Festnahme am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Am Dienstag haben Bundespolizisten einen 21-jährigen Exhibitionisten am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Der polizeibekannte junge Mann war zuvor mit dem ICE vom Hauptbahnhof Frankfurt zum Flughafen gefahren. Im Zug setzte er sich gegenüber einer Frau in eine Sitzgruppe und fing dort an sich selbst zu befriedigen. Die Geschädigte informierte sofort den Zugbegleiter, ...

