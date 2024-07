POL-S: Senior ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag (01.07.2024) an der Großbeerenstraße eine 89 Jahre alte Seniorin bestohlen. Die 89-Jährige hob gegen 11.00 Uhr mehrere Hundert Euro an einem Bankautomaten am Löwenmarkt ab, steckte es in ihre Hosentasche und ging mit ihrem Rollator in die Großbeerenstraße. Als sie die Haustür öffnete, stand ...

mehr