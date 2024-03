Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit geklautem Auto - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Mit einem mutmaßlich geklauten Auto ist Sonntagnacht ein Unfall in Pforzheim verursacht worden.

Zu einem Parkrempler mit anschließender Unfallflucht kam es am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, in der Knallhardtstraße. Zeugen stellten das mutmaßliche Verursacherfahrzeug in unmittelbarer Nähe fest. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd brachten bei der Unfallaufnahme in Erfahrung, dass dieses Fahrzeug sowie die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind. Der bisher unbekannte Unfallfahrer ging flüchtig, weitere Ermittlungen dauern an. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Jona Freyer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell