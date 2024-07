Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreister Trickdieb bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag (01.07.2024) an der Großbeerenstraße eine 89 Jahre alte Seniorin bestohlen. Die 89-Jährige hob gegen 11.00 Uhr mehrere Hundert Euro an einem Bankautomaten am Löwenmarkt ab, steckte es in ihre Hosentasche und ging mit ihrem Rollator in die Großbeerenstraße. Als sie die Haustür öffnete, stand plötzlich der Unbekannte bei ihr und half ihr, die Einkäufe nach oben zu tragen. Im Treppenhaus bespritzte er die Frau unbemerkt mit einer Flüssigkeit und begann sofort, die Kleidung der Seniorin mit mitgebrachten Tüchern zu reinigen. Dabei gelang es ihm, das Bargeld sowie eine Bankkarte und einen Personalausweis unbemerkt zu stehlen. Anschließend hatte es der Unbekannte sehr eilig und ging in Richtung Hoppla-Weg davon. Der Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt, zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und korpulent. Er hatte kurze braune Haare, trug eine kurze graue Stoffhose sowie ein dunkles T-Shirt und hatte einen schwäbischen Dialekt. Ob der Täter die Seniorin bereits beim Geldabheben beobachtet hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

