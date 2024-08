Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Luftschloss in Wolkenkuckucksheim

Neuenrade (ots)

Ein Neuenrader hat ein Ferienhaus-Angebot als Betrug erkannt und bei der Polizei angezeigt. Nicht nur die Kontoverbindung kam dem Neuenrader "spanisch" vor.

Der Neuenrade entdeckt online ein schickes Reetdachhaus. Fast mietet er es für einen stattlichen Preis. Doch der Anbieter schickt ihm einen Vertrag für eine ganz andere Immobilie nennt eine ausländische Kontoverbindung. Der Neuenrader vermutet einen Betrug und erstattet bei uns Anzeige.

Luftschlösser gibt es online zu Hauf unschlagbar günstig und vor allem: Noch frei!?

Die Luftbuchung dürfen sich Wohnungs- oder Erholungssuchende sparen. Die schönen Fotos in den Offerten stammen entweder aus Stock-Sammlungen im Internet. Das Schloss steht in Wolkenkuckucksheim. Oder, im noch schlechteren Fall, gibt es das Haus wirklich und die gutgläubigen Reisenden stehen mit Kind und Koffer vor der Tür. Doch da wohnt jemand ganz anderes.

Auf die Entfernung lassen sich Luftschlösser schlecht enttarnen. Die Polizei rät deshalb, etwas mehr zu recherchieren. Wenn das Haus auf Sylt steht, das Konto aber in Litauen oder Spanien geführt wird, sollte das misstrauisch machen. Lieber einen Freund fragen, der schon einmal da war, oder einen Vermittlungsdienst nutzen, der auch den Zahlungsverkehr abwickelt. Der erstattet die Überweisung im Zweifel.

Manchmal hilft auch eine Bilder-Rückwärtssuche im Internet.

Dasselbe schlechte Spiel treiben Betrüger mit denjenigen, die nach einer festen Wohnung suchen - möglicherweise in einer fremden oder beliebten Stadt. Immer wieder tauchen auch dort in den Online-Portalen zwischen seriösen Angeboten Fake-Offerten auf. Die Wohnungen wären angeblich in den besten Lagen, sind modern ausgestattet und dazu noch erschwinglich - wenn es sie denn so tatsächlich geben würde. Wenn der Vermieter die Wohnungsbesichtigung nicht persönlich machen, sondern einen Schlüssel schicken will, dann sollten Mietinteressenten vorsichtig sein. Die Betrüger erklären ihr Vorgehen mit einem längeren Auslandsaufenthalt und verlangen für die Übersendung des Schlüssels eine Art Kaution oder Pfand. Wer zahlt, der bekommt wahrscheinlich weder Schlüssel noch Wohnung. (cris)

