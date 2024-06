Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bewusstloser Mann führt Betäubungsmittel mit

Kirchen (ots)

Am Montag, den 17.06.2024, wird um 12:50 Uhr, die Polizei Betzdorf von der Integrierten Leitstelle Montabaur zu einem medizinischen Notfall in der Siegstraße in Kirchen hinzugerufen. Dort wurde von Passanten ein bewusstloser Radfahrer am Fahrbahnrand festgestellt. Der Mann lag neben seinem Mountainbike auf einer Grünfläche. Zur Identifizierung wurde er von der Polizei durchsucht. Hierbei konnte in seiner Kleidung eine konsumübliche Menge Cannabis und Amfetaminpaste aufgefunden und sichergestellt werden. Laut Zeugen konnte kein Fahrtnachweis erlangt werden. Ob die Bewusstlosigkeit mit dem Konsum der Betäubungsmittel im Zusammenhang steht kann nicht gesagt werden. Der Mann wurde von dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell