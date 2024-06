Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter Fahrer unter BtM-Einfluss

Betzdorf (ots)

Einer Streife der Polizei Betzdorf fiel am Montag, 17.06.2024, um 11:15Uhr, der Fahrer eines E-Scooter in der Karl-Stangier-Straße in Betzdorf auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 42jährige Mann räumte ein am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Es wurde ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

