POL-PDKL: Alkoholsünder gestoppt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mit brauner Farbe verbotene rechtsextremistische Symbole auf das Lagergebäude eines Baustoffhandels in der Bahnhofstraße gesprüht. Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die ...

