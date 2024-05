Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer fährt durch Schild

Callbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt ein 44-jähriger Motorradfahrer am Mittwochmittag von der Fahrbahn ab. Zuvor fuhr er mit seiner Harley-Davidson auf der B420 von Unkenbach in Richtung Lauterecken. Kurz vor dem Ortseingang Callbach verlor der 44-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Geradewegs brauste er auf das "Willkommen"-Schild der Ortsgemeinde zu. Der Motorradfahrer durchbrach das Schild und kam an einem dahinterstehenden Verkehrszeichen zum Stehen. Das Fahrzeug wurde hierbei beschädigt und im Anschluss abgeschleppt. Auch der Fahrer verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |pilek

