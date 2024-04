Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, Falschfahrerin, In Baumarkt festgenommen

Reutlingen (ots)

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Zwei Fahrzeuge mussten am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in der Schafstallstraße abgeschleppt werden. Ein 83-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr mit einer Mercedes-Benz B-Klasse in einer Parkbucht rückwärts. Hierbei gab der Senior ersten Erkenntnissen nach zu viel Gas, fuhr auf einen zur Begrenzung angebrachten Stein und beschädigte einen Baum. Um von dem Findling herunterzufahren, gab der 83-Jährige erneut zu viel Gas und krachte gegen den vor ihm geparkten Sprinter. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen weiteren Baum geschoben. Der Schaden an dem Pkw sowie dem Transporter wird auf jeweils 5.000 Euro geschätzt. Über die Schadenshöhe an den beiden Bäumen liegen noch keine Angaben vor. (ms)

Sonnenbühl-Undingen (RT): Brand an Strommast

Ein in Brand geratender Strommast war die Ursache für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend, gegen 18.40 Uhr, im Gewann Flossen östlich von Undingen. An einer am Golfplatz vorbei in Richtung Genkingen führenden Stromleitung war möglicherweise aufgrund starken Windes das Kabel aus der Führungslitze gesprungen. Durch den Kontakt mit dem hölzernen Mast fing dieser teilweise Feuer. Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers waren vor Ort, unterbrachen die Stromversorgung und nahmen sich des Problems an. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und rund 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. Weitere Kräfte, die aufgrund des zunächst unklaren Ausmaßes alarmiert worden waren, konnten ihren Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen. Polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. (ak)

Lichtenstein (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag an der Kreuzung Kirchstraße / Holzelfinger Straße entstanden. Eine 81-Jährige befuhr gegen zwölf Uhr mit ihrem VW up! die Kirchstraße und wollte die Holzelfinger Straße geradeaus in Richtung Moltkestraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Wohnmobil eines 60-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. (rd)

Kirchheim (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Schlierbacher Straße entstanden. Eine 39-Jährige war kurz vor zwölf Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse von der Ausfahrt eines Schnellrestaurants herkommend nach rechts auf die B 297 abgebogen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und riss das Lenkrad herum. Hierbei kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf dem angrenzenden Parkplatz stehenden Ford Transit. Weiterhin stieß sie gegen den Mast der Parkplatzbeleuchtung. Die Laterne wurde hierbei so stark beschädigt, dass sie von der Feuerwehr beseitigt werden musste. Hierzu kamen zusätzlich Mitarbeiter des Stromversorgers an die Unfallstelle. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Rauch in Lagerhalle

Zu einer Rauchentwicklung in einer leerstehenden Lagerhalle in der Dörnlestraße sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, ausgerückt. Darin war aus noch unbekannter Ursache Müll in Brand geraten, der von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften anrückte, rasch gelöscht werden konnte. Es war weder Personen- noch Sachschaden zu verzeichnen. (rd)

Albstadt (ZAK): 31-Jähriger vorläufig festgenommen

Unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 31-Jährigen, der sich am Dienstagabend unberechtigt in einem Baumarkt in der Berliner Straße aufgehalten hat. Kurz vor 21.30 Uhr hatten der Sicherheitsdienst und ein Marktmitarbeiter eine Person im Inneren des bereits geschlossenen Baumarkts festgestellt. Das Gebäude wurde daraufhin von den alarmierten Streifenwagenbesatzungen umstellt und durchsucht. Der 31-Jährige, der den Anweisungen der eingesetzten Beamten keine Folge leistete, musste unter dem Einsatz eines Polizeihundes vorläufig festgenommen werden. Dabei trug der Mann leichte Verletzungen davon, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden. Anschließend wurde der psychisch auffällige Beschuldigte zum Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Hintergründe seines Handelns sind noch unklar. (rd)

Hechingen (ZAK): Falschfahrerin auf der B 27

Eine Falschfahrerin ist am späten Dienstagabend auf der B 27 bei Hechingen unterwegs gewesen. Die 69-jährige Lenkerin eines Skoda Fabia befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 22.45 Uhr ordnungsgemäß die B 27 von Hechingen in Richtung Tübingen. Zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Nord und Bodelshausen wendete sie ihr Fahrzeug und setzte ihre Fahrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fort. Der Fahrer eines in Richtung Tübingen fahrenden LKW hatte dies beobachtet und blockierte bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen mit seinem Fahrzeug den entgegenkommenden Seat der Falschfahrerin. Die 69-Jährige, deren Führerschein vor Ort einbehalten wurde, wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zu Personen- oder Sachschaden kam es nicht. (md)

