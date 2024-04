Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich...

BAB 63; Winnweiler (ots)

Am Dienstagmorgen, befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer die BAB 63 aus Mainz kommend in Richtung Kaiserslautern. An der Anschlussstelle Winweiler, wollte der Fahrer des schweren BMW-Motorrades abfahren. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Nach einem Sturz von ca. 20 Metern über die Fahrbahn, landete der 41-jährige 10 Meter weiter im weichen Grünstreifen der Anschlussstelle. Wie durch ein Wunder, wurde der Biker nur leichtverletzt. Neben dem regulären Rettungsdienst, war auch der Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz, sowie eine Streife der US Miltärpolizei. Durch den Sturz wurde das Motorrad stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Der Fahrer kam mit dem Rettungswagen in das Westpfalzklinikum.

Die Polizei Kaiserslautern empfiehlt allen Bikern, den langersehnten Saisonstart, langsam angehen zu lassen.

