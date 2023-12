Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Eine verletzte Person nach Brand in Küche

Hünxe (ots)

Einsatzmeldung: B1 - Gelöschtes Feuer

Datum / Uhrzeit: 24.12.2023, 12:36 Uhr

Einsatzort: Wilhelm-Busch-Weg, Hünxe

Alarmierte Einheiten: Bruckhausen

Die Kreisleitstelle Wesel alarmierte die Einheit Bruckhausen am Heiligabend mittags in den Wilhelm-Busch-Weg, wo die Dunstabzugshaube einer Küche in Brand geraten war. Durch das beherzte Eingreifen eines Feuerwehrangehörigen, der sich privat in der Nähe aufhielt, konnte der Brand noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe gelöscht werden. Eine Person atmete Rauchgase ein und wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz ging zur Erkundung vor und brachte die Dunstabzugshaube ins Freie. Eine abschließende Kontrolle der Küche mit der Wärmebildkamera ergab keine Auffälligkeiten. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell