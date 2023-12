POL-FL: Ermittlungen zum Tötungsdelikt - Ergebnisse des rechtsmedizinischen Gutachtens

Husum (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.12.23), gegen 17.30 Uhr, meldete eine Krankenschwester des Klinikum Nordfriesland in Husum das Verschwinden eines am Vormittag geborenen Säuglings von der Neugeborenstation. Nach sofort eingeleiteten intensiven Fahndungsmaßnahmen und umfangreichen Ermittlungen von ca. 30 ...

mehr