Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Türken tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit?

Görlitz, BAB4 (ots)

Ob sich drei türkische Männer (24, 27, 29) tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit befanden, das prüft nun die Bundespolizei. Das Trio saß in einem VW, der am Dienstagabend im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der BAB4 gestoppt wurde. Auf Nachfrage erklärten die Türken, dass sie schon seit mehreren Wochen auf einer Baustelle in Frankfurt am Main arbeiten würden und Unbekannte ihre Reisepässe einschließlich ihrer Aufenthaltstitel gestohlen hätten. Für den Moment wurden die drei nach Polen zurückgewiesen, sie wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise angezeigt.

