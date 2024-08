Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Zeugen nach Unfallflucht gesucht/Norden - Ohne Versicherungsschutz unterwegs/Südbrookmerland - Unfall an Bushaltestelle/Wiesmoor - Zusammenstoß im Gegenverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Ihlow ist am Sonntag ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Holzlooger Straße in Richtung Westerende-Holzloog. Mit seinem linken Außenspiegel stieß der Fahrer gegen einen entgegenkommenden Rettungswagen. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen oder silbernen Bulli mit farbiger Aufschrift gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizeibeamte haben am Sonntag in Norden einen Kleinkraftrad-Fahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle gegen 15 Uhr stelle sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer ohne Versicherungsschutz und zudem alkoholisiert auf der Straße Feldpfad unterwegs war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Unfall an Bushaltestelle

In Sübrookmerland hat es am Sonntag einen Unfall an einer Bushaltestelle gegeben. Drei Fahrradfahrer waren gegen 17.10 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Norder Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. An einer Bushaltestelle stieg eine Person aus einem dort haltenden Bus, ohne die Radfahrer wahrzunehmen. Der erste Fahrradfahrer bremste ab, um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden. Ein 60- und ein 65-jähriger Radfahrer kamen dahinter zu Fall und verletzten sich leicht.

Wiesmoor - Zusammenstoß im Gegenverkehr

Am Sonntagnachmittag hat es in Wiesmoor einen Unfall gegeben. Ein 66-jähriger Toyota-Fahrer fuhr gegen 16.20 Uhr auf der Wittmunder Straße in Richtung Wittmund. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe des Schützenwegs in den Gegenverkehr und stieß mit einem 60-jährigen Mazda-Fahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mazda in einen Graben geschleudert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell