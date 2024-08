Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 09./10. August 2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Randaliererin schlägt Polizistin ins Gesicht

Am Samstagvormittag wurde die Polizei zum Marktplatz Aurich gerufen, wo eine 36-jährige aus Trier herumrandalierte und dortige Mitarbeiter bedrohte. Als die hinzugerufene Polizei vor Ort erschien, schlug die Frau einer Polizistin unvermittelt ins Gesicht. Die Täterin wurde in Gewahrsam genommen und im Anschluss in die UEK Norden eingewiesen. Die Polizistin wurde leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst fortsetzen. Die Randaliererin wurde erst wenige Stunden vor der Tat aus dem Polizeigewahrsam entlassen wo sie wegen des Nichtbefolgen eines Platzverweises in der Nacht eingeliefert wurde. Sie erwarten nun mehrere Verfahren.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein mit dem Pkw unterwegs.

Ein 33-jähriger Auricher wurde am Freitagnachmittag von der Polizei kontrolliert, als er mit seinem Pkw die Esenser Straße befuhr. Die Beamten stellten fest, dass der Mann den Pkw ohne Fahrerlaubnis bewegte. Sie untersagten ihn die Weiterfahrt und stellten die Pkw-Schlüssel sicher. Zudem wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Aurich - Mehrere Verkehrsteilnehmer bei Überholvorgang gefährdet

Am Samstagabend überholte ein 30-jähriger Leezdorfer auf der Emder Straße in Walle mehrere Fahrzeuge bei unklarer Verkehrslage und mit hoher Geschwindigkeit. Dabei zwang er sowohl den Gegenverkehr, als auch überholte Fahrzeuge zum Abbremsen, die nur dadurch einen Zusammenstoß mit dem 30-Jährigen verhindern konnten. Der verantwortliche Fahrer konnte im Stadtgebiet kontrolliert werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Weitere Geschädigte oder Zeugen können sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) melden.

Großefehn - Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus der Gemeinde mit seinem Fahrrad den Radweg der Timmeler Straße und fuhr vermutlich über einen Bordstein, infolgedessen er stürzte und sich augenscheinlich schwer verletzte. Die beiden Begleiter des Mannes verständigten den Notruf. Nachdem der gestürzte Radfahrer von einem Rettungswagen ins Auricher Krankenhaus gebracht wurde, stellten die ebenfalls eingesetzten Polizeibeamten bei ihm eine Alkoholbeeinflussung fest. Dem Mann musste daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Aurich - Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitagabend, um kurz vor Mitternacht, einen Pkw-Fahrer auf der Emder Straße und stellte bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer aus Aurich eine Atemalkoholkonzentration von über 0,8 Promille fest. Da ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest nicht funktionierte, musste dem Mann ersatzweise eine Blutprobe entnommen werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Nach Auffahrunfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Am Freitagmittag kam es um 13:10 Uhr auf der Hauptstraße in Wiesmoor, in Höhe Hortensienweg, zu einem Auffahrunfall. Ein Kleinkraftrad war hierbei auf den vorausfahrenden Mazda einer 54-jährigen Wiesmoorerin aufgefahren. Der Unfallverursacher konnte sich unerkannt vom Unfallort entfernen. An dem Pkw wurde Sachschaden verursacht. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor (Tel.: 04944-926500) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Norderney - Nach Unfall geflüchtet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Wiedaschstraße auf Norderney zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer VW Transporter beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norderney zu melden, 04932/92980.

Norddeich - Unfallflucht auf Parkplatz

Bereits am letzten Juli-Wochenende kam es auf einem Parkplatz am Yachthafen in Norddeich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Mercedes am Samstagabend, den 27.07.2024, auf dem Parkplatz ab und stellte am darauffolgenden Abend eine Beschädigung an der hinteren Tür fest. Der unbekannte Unfallverursacher hat sich nicht um die Schadensregulierung bemüht. Zeugen die etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei Norden melden, 04931/9210.

Upleward - Zaun beschädigt und unerlaubt entfernt Freitagmittag hat sich in Upleward eine Verkehrsunfallflucht ereignet. In der Zeit von 13:30 Uhr - 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun in der Dahlienstraße und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Als die Geschädigte den Schaden feststellte informierte sie die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen, Tel. 04931/9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten. Eine 64-jährige Friedeburgerin bog am Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, mit ihrem Pkw von der Marxer Hauptstraße nach links in die Straße Börgerhörn ab. Hierbei übersah die Friedeburgerin den entgegenkommenden, bevorrechtigten VW einer 39-jährigen Frau aus dem Landkreis Leer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch die beiden Frauen leicht verletzt wurden. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand zudem ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich.

