POL-AUR: Lütetsburg - Schwerer Verkehrsunfall/Norden - Unfallflucht auf Parkplatz/Norderney - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag hat es in Lütetsburg einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 61-jähriger Peugeot-Fahrer bog gegen 14.35 Uhr von einem Grundstück auf die Landstraße ab, um in Richtung Norden zu fahren. Dabei übersah er einen 42-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Norden kam. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Donnerstag ist in Norden ein Unfallverursacher geflüchtet. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gewerbestraße stießen zwei Autofahrer zusammen, als sie rückwärts aus ihren Parklücken fuhren. Während einer der beiden Fahrer seinen VW T-Cross anhielt und ausstieg, entfernte sich der andere Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei handelte es sich um ein schwarzes Auto. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden. Insbesondere die Frau, die vor Ort noch mit dem VW-Fahrer gesprochen hat und den Unfall beobachtet haben will.

Norderney - Zeugen nach Unfall gesucht

Auf Norderney hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Ein 58-jähriger Radfahrer fuhr gegen 10.35 Uhr auf der Jann-Berghaus-Straße in Richtung Richthofenstraße. Auf Höhe der der Bürgermeister-Willi-Lührs-Straße rollte ein Ball auf die Straße. Der Fahrradfahrer konnte dem Ball nicht mehr ausweichen und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen spielten zuvor zwei derzeit unbekannte Kinder mit dem Ball auf der dortigen Rasenfläche. Die Polizei Norderney sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere zwei Frauen, die dem gestürzten Mann im Anschluss geholfen haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 04932 92980.

