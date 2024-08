POL-AUR: Norden - Sachbeschädigung an Schule

Aurich (ots) - Am Dienstag wurde in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr ein Zaun in der Graf-Edzard-Straße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zu der Kollision kam es vermutlich beim Wenden eines Kraftfahrzeugs. Es könnte sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in dreistelliger Höhe zu kümmern. ...

