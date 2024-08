Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Nach Unfall im Begegnungsverkehr unerlaubt vom Unfallort entfernt

Wittmund (ots)

Am Montag, gegen 16:50 Uhr, befuhr eine 74-jährige Stedesdorferin mit ihrem Seat den Mühlenweg in Esens. Ein Unbekannter kam ihr mit einem Lkw entgegen und beschädigte den Außenspiegel des Seat. Es entstand hierdurch ein Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Lkw, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell