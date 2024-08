Aurich (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr, parkte eine 53-jährige Frau aus Großefehn ihren weißen Renault auf drei unterschiedlichen Parkplätzen von Lebensmittelgeschäften in Ostgroßefehn. In dieser Zeit wurde der Renault auf einem der Parkplätze von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Parkplätze liegen an den ...

mehr