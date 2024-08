Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ostgroßefehn - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Aurich (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr, parkte eine 53-jährige Frau aus Großefehn ihren weißen Renault auf drei unterschiedlichen Parkplätzen von Lebensmittelgeschäften in Ostgroßefehn. In dieser Zeit wurde der Renault auf einem der Parkplätze von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Parkplätze liegen an den Straßen "Müllers Kamp", "Postweg" und "Kanalstraße Süd". Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Großefehn entgegen unter Telefon 04943 925660.

