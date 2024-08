POL-AUR: Aurich - Proten mit Schandarms

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Am 9. August 2024 haben Bürgerinnen und Bürger bei einer Tasse Kaffee die Möglichkeit, mit der Polizei Aurich ins Gespräch zu kommen. Nachdem die Auftaktveranstaltung im letzten Jahr mit guter Resonanz angenommen wurde und die Polizei auch im Nachgang dazu positives Feedback erhalten hat, wird die Veranstaltung "Proten mit Schandarms" am kommenden Freitag wiederholt. Die Beamtinnen und Beamte laden am Freitag, von 8 bis 13 Uhr, auf dem Auricher Marktplatz zu einer Tasse Kaffee ein und nehmen sich ausreichend Zeit für alle Belange, egal ob es nur um eine einfache Frage, Sorgen oder um Hinweise und Wünsche geht. In entspannter Atmosphäre gibt es für Bürgerinnen und Bürger jeden Alters die Gelegenheit, sich zu Themen wie Trickbetrug, Einbruchschutz oder Verkehrssicherheit beraten zu lassen, Informationen über den Polizeiberuf zu erhalten oder auch Sorgen und Nöte anzusprechen. Es werden die Experten der Kriminal- und Verkehrsprävention und die Einstellungsberater der Polizei Aurich vor Ort sein. Jugendliche und junge Erwachsene haben beim "Proten mit Schandarms" auch die Gelegenheit, sich über den Polizeiberuf und Einstiegschancen zu informieren. Die Polizistinnen und Polizisten freuen sich auf den Austausch und interessante Gespräche.

