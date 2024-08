Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl von Kupferkabeln

In der Zeit von Sonntag, 00:30 Uhr, bis Montag, 01:30 Uhr, betraten Unbekannte eine Baustelle in der Wiesenser Straße. Die Unbekannten entwendeten eine große Menge kupferhaltiger Kabel, wodurch ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich entstand. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Diebstahl aus Kellerraum

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, Zugang zu einem abgeschlossenen Keller in der Wiesenstraße. Anschließend wurden diverse Werkzeuge und weitere Artikel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, dreistellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Norderney - Versuchter Einbruch in ein Ferienhaus

In der Knyphausenstraße versuchten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 16:00 Uhr, in ein Ferienhaus einzudringen. Es entstand ein Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney zu melden unter Telefon 04932 92980.

Norderney - Wohnungseinbruch

Am Montag, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:15 Uhr, gelangten Unbekannte in eine Wohnung in der Luciusstraße. Es wurden anschließend Bargeld und weitere Gegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell