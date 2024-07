Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Lastwagen brennt vollständig aus

Stuttgart (ots)

- Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohngebäude - Brennender Dieselkraftstoff läuft über die Straße - Verunreinigte Fahrbahn durch Feuerwehr gereinigt

Der Brand eines Lastwagens in der Neuen Straße in Stuttgart-Ost sorgte in der Nacht auf Dienstag für einen größeren Einsatz der Stuttgarter Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, das Feuer drohte auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen. Die Bewohner des Hauses mussten zur Sicherheit ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen. Zum Schutz des Gebäudes nahm ein Trupp unter Atemschutz ein Löschrohr vor, mit einem zweiten Löschrohr bekämpfte ein weiterer Atemschutztrupp das Feuer.

Auslaufender Dieselkraftstoff aus dem LKW floss über die Straße, dieser wurde durch die Feuerwehr ebenfalls abgelöscht. Die verunreinigte Fahrbahn wurde anschließend durch die Feuerwehr abgestreut.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle die Polizei übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Rüstwagen-Umweltschutz, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Einsatzleitwagen, 2 Hilfelöschfahrzeuge

