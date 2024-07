Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand eines Schankraums in Stuttgart-Ost

Stuttgart (ots)

- Zimmer in Vollbrand

- Aufwendige Belüftungsmaßnahmen

Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 03:25 Uhr zu einem Gebäudebrand nach Stuttgart-Ost gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus mehreren Fenstern. Es handelte sich um ein mehrgeschossiges altes Wohn- und Geschäftsgebäude mit einer Bar im Erdgeschoss. Der Schankraum stand in Vollbrand. Mehrere Personen hatten sich selbständig in Sicherheit bringen können. Sie gaben an, dass sich keine weiteren Personen mehr im Gebäude befänden. Der Brand drohte auf den Treppenraum und angrenzende Räumlichkeiten überzugreifen.

Umgehend wurden zwei Löschrohre und zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Mit weiteren Einsatzkräften unter Atemschutz wurde parallel das Gebäude nach weiteren Personen abgesucht. Die Feuerwehr musste sich dabei zu mehreren verschlossenen Räumen gewaltsam Zugang verschaffen. Glücklicherweise wurden niemand mehr angetroffen. Die betroffenen Personen wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung gesichtet. Sie konnten ambulant versorgt werden. Der Brand war zügig unter Kontrolle.

Über einen Aufzugsschacht war es zu einer massiven Ausbreitung des Brandrauchs in weite Teile des Gebäudes gekommen. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich als langwierig. Der Atemschutz- und Messtechnische Dienst kontrollierte das Gebäude auf Ruchgase. Nach Abschluss der aufwendigen Belüftungsmaßnahmen mit Speziallüftern wurde das Gebäude von der Feuerwehr gesichert und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Im Laufe des Vormittgags wurde zur Sicherheit eine Brandnachschau durchgeführt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter Atemschutz, Abrollbehälter Lüftung

Feuerwache 3: Löschfahrzeug

Feuerwache 4: Atemschutz- und Messtechnischer Dienst

Rettungsdienst

Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell