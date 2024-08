Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 11.08.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht mit E-Scooter

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde an der Esenser Straße in Aurich ein 21jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der konkrete Verdacht, dass der Mann aus Aurich unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr, wurde an der Hauptstraße in Wiesmoor, in Höhe eines dort ansässigen Schmuckgeschäftes, ein schwarzer VW Polo beschädigt. Der Polo war in einer Parkbucht abgestellt und wurde vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug an der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter Tel.: 04944/914050 zu melden.

Großefehn - Trafohäuschen beschädigt

Am Samstagnachmittag stellte ein Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens einen Schaden an einem Trafohäuschen im Leekenweg in Großefehn fest. Auf Grund des Beschädigungsbildes muss davon ausgegangen werden, dass eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen das Trafohäuschen stieß und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter Tel.: 04944/914050 zu melden.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an der Straße Kirchwyk in Engerhafe ein PKW Skoda Yeti beschädigt. Der PKW stand auf dem Grünstreifen neben dem Fußweg. Auf Grund des Beschädigungsbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallverursache mit einem Fahrrad den Fußweg befuhr, nach rechts vom Fußweg abkam und gegen die Kofferraumklappe des Skoda prallte. Nach dem Anstoß entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Norden

Norden - Ware im Laden verzehrt und nicht bezahlt

Ein 23-jähriger Mann aus Norden hat am Samstag gegen 17:50 Uhr für einen Polizeieinsatz in einem Lebensmittelgeschäft Am Markt gesorgt. Der junge Mann hatte in dem Geschäft Waren aus einem Regal beim Backshop entnommen und diese in einem anderen Bereich des Geschäfts verzehrt. Anschließend wollte er sich entfernen, ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde durch eine Mitarbeiterin angesprochen, woraufhin er aggressiv reagierte und die Polizei hinzugezogen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Ein Einbruchalarm bei einem Getränkemarkt Am Schlicktief führte am Samstagmorgen gegen 04:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, die Seitentür des Getränkemarktes mit einer Brechstange zu öffnen. Der Täter flüchtete offenbar vor dem Eintreffen der Polizei, ohne in den Getränkemarkt gelangen zu können. Das Tatwerkzeug wurde vor Ort sichergestellt. Die Polizei Norden (Tel. 04931-9210) bittet um sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit.

Norden - Schaltkasten einer Pumpstation beschädigt

Im Bereich Sattlerstraße / Buchdruckerstraße ist es zu einer mutwilligen Beschädigung eines Schaltkastens einer dortigen Abwasser-Pumpstation gekommen. Nach ersten Feststellungen wurde der Schaltkasten vermutlich gewaltsam aus der Verankerung gerissen und dadurch beschädigt. Die Tat wurde am Samstag gegen 19:00 Uhr festgestellt. Hinweise zu dieser Tat werden an die Polizei Norden (Tel. 04931-9210) erbeten.

Leezdorf - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine 21-jährige Frau aus Hage ist am Samstag gegen 14:45 Uhr auf dem Moortunweg durch die Polizei kontrolliert worden. Sie war hier mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 21-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eröffnet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Norden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 35-jähriger Mann aus Upgant-Schott steht im Verdacht, am Samstag gegen 23:25 Uhr einen Pkw auf öffentlichen Straßen geführt zu haben, obwohl er alkoholisiert war. Die Polizei hat bei dem Mann einen Atemalkoholgehalt von 0,9 Promille festgestellt. Durch einen Arzt wurde dem Mann daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Mann ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet worden.

Norden - Kennzeichen vom Pkw entwendet

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde von einem Pkw in der Norder Riege das vordere Kennzeichen NOR-JR 325 entwendet. Der Pkw stand auf einer Grundstücksauffahrt unter einem Carport. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Wittmund

Sonstiges Geschehen

Werdum - Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am Samstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Edenserlooger Straße. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Teile des Hauses verhindert werden. Alle Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig und unverletzt aus dem Haus begeben. Der Schaden wird auf eine niedrige, sechsstellige Summe geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Edenserlooger Straße gesperrt werden.

