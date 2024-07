Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: verbotenes T-Shirt

Eisenberg (ots)

Ein 34-jähriger Mann war am Samstagmorgen mit einem T-Shirt mit verfassungsfeindlichen Symbolen in einem Verbrauchermarkt in der Jenaer Straße in Eisenberg einkaufen. Kunden informierten die Polizei. Die Person hatte zwischenzeitlich bereits den Markt verlassen, konnte aber kurze Zeit später durch Beamte der PI Saale-Holzland ausfindig gemacht werden. Das Shirt wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens verfassungswidriger Symbole gegen den aus Eisenberg stammenden Mann eingeleitet.

