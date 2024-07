Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall

Jena (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda, 7. Juli 2024 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Unfallflucht

Am Samstag, 06.07.2024, 22:35 Uhr, kam es zum Unfall in Wickerstedt, Hauptstraße. Die Geschädigte parkte ihren Pkw Seat Leon ordnungsgemäß verschlossen und gesichert am Fahrbahnrand. Der Fahrer eines unbekannten Kfz. fuhr gegen den abgestellten Pkw Seat Leon und verließ danach die Unfallstelle. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Der Kühlergrill und der vordere linke Scheinwerfer wurden beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell